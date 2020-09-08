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Главным судебным приставом Курской области назначена Елена Шкурина

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Главным судебным приставом Курской области назначена Елена Шкурина. Ранее она возглавляла ведомство в статусе временно исполняющего обязанности. К исполнению служебных обязанностей Елена Шкурина приступила с 1 сентября, накануне ее представил губернатору заместитель директора ФССП России Денис Фирстов.

Елена Шкурина родилась в Курске. В 2000 году окончила экономический факультет КГСХА имени И.И. Иванова, в 2003 году - юридический факультет Курского государственного технического университета. В системе принудительного исполнения Елена Васильевна работает с 1989 года.
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