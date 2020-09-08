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Поездка на такси обошлась курянину в 3 тысяч рублей

Таксист попросил у пассажира телефон, чтобы позвонить и перевел его деньги себе

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Поездка на такси стоила курянину в три тысячи рублей. Мужчина вызвал такси и оплатил поездку безналичным расчетом. Подъезжая к месту, водитель попросил у пассажира телефон, чтобы, якобы, позвонить своему начальнику. Однако таксист запомнил комбинацию пароля, который вводил пассажир, вышел из машины и вместо звонка зашел в приложение банка и перевел деньги курянина себе. Сообщения о списании он удалил.

Исчезновение денег горожанин заметил спустя несколько дней и был уверен в сбое системы. Сначала он направился в банк, а затем в отдел полиции.

Похитителя стражи порядка установили в течение суток, однако мужчине удавалось скрываться несколько дней. Таксиста задержали в доме одного из знакомых, он признался в краже. Сейчас его проверяют на причастность к другим, в том числе, имущественным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
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