В Курске задержали мошенницу, обещавшую путевки в престижные детские лагеря
Она убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах
46-летняя курянка убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах. Она требовала внести предоплату или же оплатить сразу полную стоимость услуги. После перечисления денег сроки предоставления путевок постоянно переносились, а через некоторое время курянка перестала выходить на связь. Как выяснилось, она уехала из города.
В полицию обратились трое обманутых родителей. Сумма ущерба составила от 12 до 85 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, где скрывается женщина, и задержали ее в Краснодарском крае. Полученные деньги аферистка тратила сразу же на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину и в ближайшее время обещала возместить потерпевшим материальный ущерб. Ее проверят на совершение аналогичных преступлений.
Сейчас курянка находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.