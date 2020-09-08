В Курске задержали мошенницу, обещавшую путевки в престижные детские лагеря

Она убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах

Курские полицейские задержали мошенницу, которая предлагала помощь в приобретении путевок в летние оздоровительные лагеря.46-летняя курянка убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах. Она требовала внести предоплату или же оплатить сразу полную стоимость услуги. После перечисления денег сроки предоставления путевок постоянно переносились, а через некоторое время курянка перестала выходить на связь. Как выяснилось, она уехала из города.В полицию обратились трое обманутых родителей. Сумма ущерба составила от 12 до 85 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили, где скрывается женщина, и задержали ее в Краснодарском крае. Полученные деньги аферистка тратила сразу же на свои нужды.Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину и в ближайшее время обещала возместить потерпевшим материальный ущерб. Ее проверят на совершение аналогичных преступлений.Сейчас курянка находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.