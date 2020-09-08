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В Курске задержали мошенницу, обещавшую путевки в престижные детские лагеря

Она убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах
В Курске задержали мошенницу, обещавшую путевки в престижные детские лагеря

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Курские полицейские задержали мошенницу, которая предлагала помощь в приобретении путевок в летние оздоровительные лагеря. 

46-летняя курянка убеждала родителей, что может через влиятельных знакомых отправить их детей на отдых в престижные оздоровительные учреждения, в том числе в других регионах. Она требовала внести предоплату или же оплатить сразу полную стоимость услуги. После перечисления денег сроки предоставления путевок постоянно переносились, а через некоторое время курянка перестала выходить на связь. Как выяснилось, она уехала из города.

В полицию обратились трое обманутых родителей. Сумма ущерба составила от 12 до 85 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, где скрывается женщина, и задержали ее в Краснодарском крае. Полученные деньги аферистка тратила сразу же на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину и в ближайшее время обещала возместить потерпевшим материальный ущерб. Ее проверят на совершение аналогичных преступлений.

Сейчас курянка находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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