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Роман Старовойт раскритиковал качество работ на Театральной площади

Благоустройство Театральной площади стартовало в начале лета
Роман Старовойт раскритиковал качество работ на Театральной площади

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Благоустройство Театральной площади стартовало в начале лета. Подрядчик бодро приступил к работам: оградил территорию, снял старую плитку, демонтировал световые опоры, и на том остановился. После замечаний со стороны городской администрации на площадь вернулись рабочие, а в мэрии даже определили конкретные даты досрочной сдачи объекта. К концу августа обновленная территория должна была вновь радовать горожан. Не справившись к 1 сентября, подрядчик получил новую установку: завершить благоустройство ко Дню города. Чтобы успеть к сроку, рабочие трудились день и ночь: в темноте укладывали плитку, монтировали систему полива на новых клумбах. Градоначальник Виктор Карамышев и его профильный зам Николай Цыбин лично контролировали ход работ.

Однако, еще до того, как было объявлено об их завершении, внимательные куряне обнаружили ряд недочетов, прежде всего, касающихся уложенной на площади плитки. О них на оперативном совещании напомнил мэру Курска и губернатор, передает телеканал "ТАКТ".

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Виктор Николаевич, мы вчера с вами посмотрели Театральную площадь. Понятно, что государственный контракт еще не закрыт, и по срокам у подрядчика есть время выправить ситуацию. Но мы с вами увидели значительное число недоработок и брака, поэтому, уважаемые коллеги, я прошу с подрядчиком все-таки довести работу на Театральной площади до логического завершения. Государственный контракт должен быть выполнен точно в сроки и с качеством, которое мы закладывали в техническом задании.

Губернатор подчеркнул, что на Театральной площади не должно быть плитки со сколами, а неровно уложенные по уровню участки необходимо заменить. Только после этого можно подписывать акт приемки и закрывать госконтракт.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Театральная площадь реконструировалась и реконструируется в рамках национального проекта «Благоустройство и комфортная городская среда». Это национальный, президентский проект, за этот проект я несу персональную ответственность. И, уважаемые коллеги, приемка не будет осуществлена, если будет выявлен брак.

Ненадёжные подрядчики к выполнению работ по государственным контрактам допускаться не должны. Организации, работающие спустя рукава, подлежат внесению в реестр недобросовестных, подытожил руководитель региона. При этом Виктор Карамышев отметил, что оценить возможности подрядчика по устранению дефектов сходу затруднительно, на это требуется время.

Виктор Карамышев, глава города Курска:

- Мы и так добились того, что подрядчик привлекал несколько субподрядчиков одновременно. Причем качество у субподрядчиков разное: там местами есть, где уложена плитка качественно, местами, где некачественно, к сожалению. Роман Владимирович, дайте мне, пожалуйста, день-другой, я проанализирую и готов буду Вам доложить.

Согласно документам, на исправление дефектов у подрядчика есть почти месяц. Но пока на площади можно заметить лишь сотрудников сферы культуры, разбирающих праздничные декорации после Дня города, никаких других работ там не ведётся.

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