Роман Старовойт раскритиковал качество работ на Театральной площади
Благоустройство Театральной площади стартовало в начале лета
Однако, еще до того, как было объявлено об их завершении, внимательные куряне обнаружили ряд недочетов, прежде всего, касающихся уложенной на площади плитки. О них на оперативном совещании напомнил мэру Курска и губернатор, передает телеканал "ТАКТ".
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Виктор Николаевич, мы вчера с вами посмотрели Театральную площадь. Понятно, что государственный контракт еще не закрыт, и по срокам у подрядчика есть время выправить ситуацию. Но мы с вами увидели значительное число недоработок и брака, поэтому, уважаемые коллеги, я прошу с подрядчиком все-таки довести работу на Театральной площади до логического завершения. Государственный контракт должен быть выполнен точно в сроки и с качеством, которое мы закладывали в техническом задании.
Губернатор подчеркнул, что на Театральной площади не должно быть плитки со сколами, а неровно уложенные по уровню участки необходимо заменить. Только после этого можно подписывать акт приемки и закрывать госконтракт.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Театральная площадь реконструировалась и реконструируется в рамках национального проекта «Благоустройство и комфортная городская среда». Это национальный, президентский проект, за этот проект я несу персональную ответственность. И, уважаемые коллеги, приемка не будет осуществлена, если будет выявлен брак.
Ненадёжные подрядчики к выполнению работ по государственным контрактам допускаться не должны. Организации, работающие спустя рукава, подлежат внесению в реестр недобросовестных, подытожил руководитель региона. При этом Виктор Карамышев отметил, что оценить возможности подрядчика по устранению дефектов сходу затруднительно, на это требуется время.
Виктор Карамышев, глава города Курска:
- Мы и так добились того, что подрядчик привлекал несколько субподрядчиков одновременно. Причем качество у субподрядчиков разное: там местами есть, где уложена плитка качественно, местами, где некачественно, к сожалению. Роман Владимирович, дайте мне, пожалуйста, день-другой, я проанализирую и готов буду Вам доложить.
Согласно документам, на исправление дефектов у подрядчика есть почти месяц. Но пока на площади можно заметить лишь сотрудников сферы культуры, разбирающих праздничные декорации после Дня города, никаких других работ там не ведётся.