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В Курске возобновляется проект «Киноквартирник на Зеленой»

Горожан приглашают посмотреть кинокартину «Если ты прав» Юрия Егорова
В Курске возобновляется проект «Киноквартирник на Зеленой»

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Полюбившийся курянам проект «Киноквартирник на Зеленой» возвращается после долгой самоизоляции. Уже завтра, 9 сентября  вечером  горожане смогут посмотреть кинокартину «Если ты прав» (1964 года). Стильный фильм Юрия Егорова с нотками аристократизма изображения и изобретательной драматургией можно рассматривать еще и как кино морального беспокойства c по-советски прямолинейными, но убедительными (может, из-за того, что смягчены бытом и юмором) размышлениями на тему «как хорошему человеку жить в обществе с негодяями», и историческое кино — лагерная тема встроена элегантно.

Сеанс пройдет под открытым небом, организаторы обещают угостить зрителей чаем и печеньем. 

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд), летняя площадка. Цена удовольствия свободная от 100 рублей. 
Записаться на мероприятие можно по телефону 52-98-20. Начало завтра в 7 вечера. 
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