водяную мельницу в Пристенском районе. Поездки будут проходить по выходным с 11-ти до 13-ти часов и с 14-ти до 17-ти. Ближайшая запланирована на эту субботу, 12 сентября.Курский краеведческий музей проводит экскурсии для туристов на
Взрослый билет обойдется в 30 рублей, детский – в 20, дошкольникам - бесплатно.
Экскурсии можно заказать как в музее, так и у туроператоров. Тем, кто воспользуется услугами и транспортом краеведческого музея, цена билета составит от 300 до 350 рублей. Кроме мельницы в Пристенском районе туристов повезут и в Обоянский краеведческий музей.
В субботу отъезд от краеведческого музея в 9 утра. Всем желающим необходимо позвонить по тел.: 51-15-81 и заранее забронировать место.
Кроме того, можно добраться до Пристенского района и личным автотранспортом. Тля гостей там организована стоянка.
Водяная мельница одна из самых старинных действующих в России. Вскором времени в этом месте построят этнодеревню. Там также будут проходить дегустации продукции.
Курский краеведческий музей проводит экскурсии на водяную мельницу
Ближайшая поездка запланирована на 12 сентября