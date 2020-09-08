Старую плитку с Театральной площади пустят на тротуары в частном секторе, переходы и благоустройство общественных пространств

Судьба демонтированной плитки должна решиться до конца недели

Демонтированную с Театральной площади плитку используют при благоустройстве общественных пространств. Варианты использования старой тротуарной плитки обсудили на совещании у мэра города. Сейчас она хранится в управлении капитального строительства.На совещании главы округов высказали свои предложения: благоустроить территорию возле кинотеатра «Ассоль», а также в районе улиц Дейнеки, Пушкарной и Офицерской. Также прозвучали предложения по укладке плитки в частном секторе и при обустройстве пешеходных переходов.Виктор Карамышев дал поручение проработать все вопросы и доложить до конца недели.