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Старую плитку с Театральной площади пустят на тротуары в частном секторе, переходы и благоустройство общественных пространств

Судьба демонтированной плитки должна решиться до конца недели
Старую плитку с Театральной площади пустят на тротуары в частном секторе, переходы и благоустройство общественных пространств

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Демонтированную с Театральной площади плитку используют при благоустройстве общественных пространств. Варианты использования старой тротуарной плитки обсудили на совещании у мэра города. Сейчас она хранится в управлении капитального строительства. 

На совещании главы округов высказали свои предложения: благоустроить территорию возле кинотеатра «Ассоль», а также в районе улиц Дейнеки, Пушкарной и Офицерской. Также прозвучали предложения по укладке плитки в частном секторе и при обустройстве пешеходных переходов. 

Виктор Карамышев дал поручение проработать все вопросы и доложить до конца недели.

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