Давыдов рассказал о результатах деятельности Башкирской содовой компании

Прайм» о реальном положении дел в компании. Деятельность БСК попала под пристальное внимание общественности после недавних событий вокруг шихана Куштау.Руководитель Башкирской содовой компании рассказал в своем интервью, которое он дал агентству «
Генеральной прокуратуре было поручено установить законность отчуждения прав государства на управление этим сырьевым предприятием. Многие СМИ поспешили обвинить руководство компании в ненадлежащем управлении и чуть ли не в предбанкротном состоянии предприятия.
Эдуард Давыдов поспешил охладить пыл всех скептиков. БСК сегодня чувствует себя как никогда хорошо, подчеркнул Давыдов. Все производственные мощности компании загружены на 100%, чего не было уже очень давно. Слухи о предбанкротном состоянии компании не имеют под собой никаких оснований. Более того, все основные экономические показатели деятельности БСК прямо свидетельствуют об обратном. Кто – то обвиняет менеджмент БСК в том, что компания занимается только лишь обслуживанием финансовых интересов своих оффшорных акционеров, а государству и республике не достается от ее деятельности практически ничего. Подобные обвинения Давыдов жестко опроверг сухими цифрами, которые отражают динамику налоговых отчислений и размеры дивидендов в период 2013-2019 годы. Компания в три раза увеличила налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — с 4,2 миллиарда рублей в 2013 году до 11,6 миллиарда рублей в 2019 году. Совокупный объем налоговых отчислений в 2013-2019 годах составил более 56 миллиардов рублей. Также БСК увеличила выплачиваемые дивиденды с 3,6 миллиарда рублей в 2013 году до 13 миллиардов рублей. Всего за это время было выплачено 59 миллиардов рублей дивидендов, из которых 22,7 миллиарда рублей были перечислены Республике Башкортостан в лице АО «Региональный фонд» как акционера компании. Давыдов напомнил, что до слияния за 6 лет республика, имея 62% в ОАО «Сода», получила дивидендов всего 10 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем после объединения. А до 2007 года республика не получала никаких дивидендов на свой пакет, заключил Давыдов.
Выпуск основных видов продукции компании так же вырос за этот период времени. Средний прирост составил около 40%. Благодаря проведенной модернизации, на которую только за последние семь лет было потрачено около 46 миллиардов рублей, БСК сегодня может диверсифицировать свой ассортимент, и планирует выпуск диоксида титана, в количестве ста тысяч тонн соединения в год.
Не забывают в компании и про экологию. Всего на экологические мероприятия уже было потрачено около четырех миллиардов рублей, но уже есть решение о выделении дополнительных 1,6 миллиардов, рассказал Давыдов.
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Давыдов рассказал о результатах деятельности Башкирской содовой компании
Он поспешил охладить пыл всех скептиков.