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Лента новостей / В России

Давыдов рассказал о результатах деятельности Башкирской содовой компании

Он поспешил охладить пыл всех скептиков.

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Руководитель Башкирской содовой компании рассказал в своем интервью, которое он дал агентству «Прайм» о реальном положении дел в компании. Деятельность БСК попала под пристальное внимание общественности после недавних событий вокруг шихана Куштау.

Генеральной прокуратуре было поручено установить законность отчуждения прав государства на управление этим сырьевым предприятием. Многие СМИ поспешили обвинить руководство компании в ненадлежащем управлении и чуть ли не в предбанкротном состоянии предприятия.

Эдуард Давыдов поспешил охладить пыл всех скептиков. БСК сегодня чувствует себя как никогда хорошо, подчеркнул Давыдов. Все производственные мощности компании загружены на 100%, чего не было уже очень давно. Слухи о предбанкротном состоянии компании не имеют под собой никаких оснований. Более того, все основные экономические показатели деятельности БСК прямо свидетельствуют об обратном. Кто – то обвиняет менеджмент БСК в том, что компания занимается только лишь обслуживанием финансовых интересов своих оффшорных акционеров, а государству и республике не достается от ее деятельности практически ничего.  Подобные обвинения Давыдов жестко опроверг сухими цифрами, которые отражают динамику налоговых отчислений и размеры дивидендов в период 2013-2019 годы. Компания в три раза увеличила налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — с 4,2 миллиарда рублей в 2013 году до 11,6 миллиарда рублей в 2019 году. Совокупный объем налоговых отчислений в 2013-2019 годах составил более 56 миллиардов рублей. Также БСК увеличила выплачиваемые дивиденды с 3,6 миллиарда рублей в 2013 году до 13 миллиардов рублей. Всего за это время было выплачено 59 миллиардов рублей дивидендов, из которых 22,7 миллиарда рублей были перечислены Республике Башкортостан в лице АО «Региональный фонд» как акционера компании. Давыдов напомнил, что до слияния за 6 лет республика, имея 62% в ОАО «Сода», получила дивидендов всего 10 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем после объединения. А до 2007 года республика не получала никаких дивидендов на свой пакет, заключил Давыдов.

Выпуск основных видов продукции компании так же вырос за этот период времени. Средний прирост составил около 40%. Благодаря проведенной модернизации, на которую только за последние семь лет было потрачено около 46 миллиардов рублей, БСК сегодня может диверсифицировать свой ассортимент, и планирует выпуск диоксида титана, в количестве ста тысяч тонн соединения в год.

Не забывают в компании и про экологию. Всего на экологические мероприятия уже было потрачено около четырех миллиардов рублей, но уже есть решение о выделении дополнительных 1,6 миллиардов, рассказал Давыдов.

Интервью читайте на 1prime.ru
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