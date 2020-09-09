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Курские экологи проверяют реку Сейм

Местные жители пожаловались на неприятный запах, идущий от водоема
Курские экологи проверяют реку Сейм

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Жители деревни Духовец Курского района обратились в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области с жалобой на неприятный запах, идущий от реки Сейм.

Специалисты при осмотре обратили внимание на то, что водная гладь имела серо-зеленый цвет, на ее поверхности наблюдалось пенообразование. Также около участков, примыкающих к береговой полосе, сохранялся стойкий канализационный запах. На момент выезда экологов в этом районе мора рыбы зафиксировано не было.

В связи с тем, что экологический контроль за ситуацией на реке Сейм находится в компетенции Федерального государственного экологического надзора, экологи направили письмо в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Как отметили в Росприроднадзоре, к проверке уже приступили. Результаты будут известны через 10 дней.

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