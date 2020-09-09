Курские экологи проверяют реку Сейм
Местные жители пожаловались на неприятный запах, идущий от водоема
Специалисты при осмотре обратили внимание на то, что водная гладь имела серо-зеленый цвет, на ее поверхности наблюдалось пенообразование. Также около участков, примыкающих к береговой полосе, сохранялся стойкий канализационный запах. На момент выезда экологов в этом районе мора рыбы зафиксировано не было.
В связи с тем, что экологический контроль за ситуацией на реке Сейм находится в компетенции Федерального государственного экологического надзора, экологи направили письмо в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.
Как отметили в Росприроднадзоре, к проверке уже приступили. Результаты будут известны через 10 дней.