Курские экологи проверяют реку Сейм

Местные жители пожаловались на неприятный запах, идущий от водоема

Жители деревни Духовец Курского района обратились в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области с жалобой на неприятный запах, идущий от реки Сейм.Специалисты при осмотре обратили внимание на то, что водная гладь имела серо-зеленый цвет, на ее поверхности наблюдалось пенообразование. Также около участков, примыкающих к береговой полосе, сохранялся стойкий канализационный запах. На момент выезда экологов в этом районе мора рыбы зафиксировано не было.В связи с тем, что экологический контроль за ситуацией на реке Сейм находится в компетенции Федерального государственного экологического надзора, экологи направили письмо в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.Как отметили в Росприроднадзоре, к проверке уже приступили. Результаты будут известны через 10 дней.