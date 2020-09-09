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В Курске открыли анатомический театр

Там можно увидеть сиамских близнецов, скелет человека и даже мумию

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В Курске открыли анатомический театр. Он расположился  дворе главного корпуса КГМУ. Участие в его открытии приняли замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова и губернатор Роман Старовойт. 

В музее представлены уникальные экспонаты разных лет, которые выполнили студенты и сотрудники кафедры медуниверситета. В основной экспозиции театра более 500 разнообразных анатомических препаратов, все они хранятся в специальных растворах. В частности, можно увидеть различные этапы развития эмбриона, аномалии и сиамских близнецов. Есть экспонаты скелета человека, внутренних органов и даже мумия. 

Представлены также старые издания по анатомии, атласы и учебники. 

Куряне смогут посетить анатомический театр, записавшись на групповую экскурсию по телефону 58-77-30. Лекторий будет проходить несколько раз в неделю.
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