Там можно увидеть сиамских близнецов, скелет человека и даже мумию

В Курске открыли анатомический театр. Он расположился дворе главного корпуса КГМУ. Участие в его открытии приняли замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова и губернатор Роман Старовойт.





В музее представлены уникальные экспонаты разных лет, которые выполнили студенты и сотрудники кафедры медуниверситета. В основной экспозиции театра более 500 разнообразных анатомических препаратов, все они хранятся в специальных растворах. В частности, можно увидеть различные этапы развития эмбриона, аномалии и сиамских близнецов. Есть экспонаты скелета человека, внутренних органов и даже мумия.





Представлены также старые издания по анатомии, атласы и учебники.





Куряне смогут посетить анатомический театр, записавшись на групповую экскурсию по телефону 58-77-30. Лекторий будет проходить несколько раз в неделю.