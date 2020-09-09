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Лента новостей / В регионе

В Почте России прокомментировали инцидент с присвоением выплаты курской пенсионерки

Факт задержки выплаты выявила служба безопасности компании
В Почте России прокомментировали инцидент с присвоением выплаты курской пенсионерки

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В курском региональном управлении Почты России прокомментировали инцидент с присвоением выплаты курской пенсионерки

Сообщается, что факт задержки выплаты выявила служба безопасности компании в ходе внутренней проверки, после чего все денежные средства клиентке выплатили незамедлительно. 

В настоящее время УФПС Курской области оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении деталей произошедшего, подчеркнули в компании. 
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