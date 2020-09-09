присвоением выплаты курской пенсионерки.В курском региональном управлении Почты России прокомментировали инцидент с
Сообщается, что факт задержки выплаты выявила служба безопасности компании в ходе внутренней проверки, после чего все денежные средства клиентке выплатили незамедлительно.
В настоящее время УФПС Курской области оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении деталей произошедшего, подчеркнули в компании.
В Почте России прокомментировали инцидент с присвоением выплаты курской пенсионерки
Факт задержки выплаты выявила служба безопасности компании