Семья курских фермеров пожаловалась президенту на произвол полиции
В региональном УМВД произвол отрицают
Сюжет о фермерах показал телеканал НТВ.
В региональном УМВД ситуацию прокомментировали. Произвол там отрицают. Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился житель Курского района, сообщив, что в его доме длительное время проживает мужчина, который приехал из другого региона и представился сотрудником правоохранительных органов. Сотрудники полиции проверили эту информацию и предприняли необходимые меры к задержанию подозреваемого в мошенничестве. Сотрудники отдела собственной безопасности проверили и информацию, касающуюся жалобы на действия сотрудников полиции. Факты, указанные заявителем, подтверждения не нашли.