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Лента новостей / В регионе

Семья курских фермеров пожаловалась президенту на произвол полиции

В региональном УМВД  произвол отрицают

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Семья фермеров из Курского района обратилась с жалобой на произвол полиции к президенту, генпрокурору, главе Следственного комитета и министру МВД. В своем видеообращении они утверждают, что правоохранители вместо того, чтобы разыскивать угнанный у них «КАМАЗ», затягивают дело и оказывают давление на членов их семьи. Селяне считают, что всё это делается целенаправленно, чтобы отобрать у них землю.

Сюжет о фермерах показал телеканал НТВ. 

В региональном УМВД ситуацию прокомментировали. Произвол там отрицают. Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился житель Курского района, сообщив, что в его доме длительное время проживает мужчина, который приехал из другого региона и представился сотрудником правоохранительных органов. Сотрудники полиции проверили эту информацию и предприняли необходимые меры к задержанию подозреваемого в мошенничестве. Сотрудники отдела собственной безопасности проверили и информацию, касающуюся жалобы на действия сотрудников полиции. Факты, указанные заявителем, подтверждения не нашли.
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