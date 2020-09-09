ГИБДД наградила жителя Курской области за безупречный 60-летний водительский стаж
За все эти годы мотоциклист ни разу не попадал в аварии и не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД
По мнению Василия Чаплыгина, простое увеличение предела допустимой скорости или переход дороги в неположенном месте может привести к трагическим последствиям. Всем знакомым он советует не пренебрегать правилами, даже в сильной спешке и уверенности, что на дороге нет других участников движения.
Полицейские вручили ветерану труда Василию Чаплыгину почетную грамоту за безупречный водительский стаж без аварий и штрафов и подарили сувенирный мотоцикл.