ГИБДД наградила жителя Курской области за безупречный 60-летний водительский стаж

За все эти годы мотоциклист ни разу не попадал в аварии и не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД

Сотрудники ГИБДД Фатежского отдела полиции наградили жителя села Верхний Любаж за безупречный водительский стаж. Василию Чаплыгину чуть за восемьдесят и около шестидесяти лет он не расстается с мотоциклом: его верный друг - незаменимый «Днепр 11». Примечательно, что за все эти годы селянин ни разу не попадал в аварии и не получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения.По мнению Василия Чаплыгина, простое увеличение предела допустимой скорости или переход дороги в неположенном месте может привести к трагическим последствиям. Всем знакомым он советует не пренебрегать правилами, даже в сильной спешке и уверенности, что на дороге нет других участников движения.Полицейские вручили ветерану труда Василию Чаплыгину почетную грамоту за безупречный водительский стаж без аварий и штрафов и подарили сувенирный мотоцикл.