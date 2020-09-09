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По факту загрязнения «Курскводоканалом» Сейма возбуждено уголовное дело

Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей
По факту загрязнения «Курскводоканалом» Сейма возбуждено уголовное дело

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Прокуратура Октябрьского района Курской области установила, что в июне этого года «Курскводоканал» допустил сброс сточных вод в реку Сейм. В результате этого произошло загрязнение водного объекта и массовый мор рыбы. 

Проведенная экспертиза выявила значительное снижение содержания растворенного кислорода в месте выпуска сточных вод. Погибла рыба в количестве почти 47 тысяч экземпляров. Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.
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