По факту загрязнения «Курскводоканалом» Сейма возбуждено уголовное дело

Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Курской области установила, что в июне этого года «Курскводоканал» допустил сброс сточных вод в реку Сейм. В результате этого произошло загрязнение водного объекта и массовый мор рыбы.Проведенная экспертиза выявила значительное снижение содержания растворенного кислорода в месте выпуска сточных вод. Погибла рыба в количестве почти 47 тысяч экземпляров. Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей.На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.