По факту загрязнения «Курскводоканалом» Сейма возбуждено уголовное дело
Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей
Проведенная экспертиза выявила значительное снижение содержания растворенного кислорода в месте выпуска сточных вод. Погибла рыба в количестве почти 47 тысяч экземпляров. Сумма ущерба рыбным запасам составила более 11 млн рублей.
На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.