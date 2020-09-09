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В курской сельхозакадемии в октябре откроется университет людей старшего возраста

Прием заявлений уже начался
В курской сельхозакадемии в октябре откроется университет людей старшего возраста

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С 5 октября на базе КГСХА возобновит работу университет людей старшего возраста. Прием заявлений ведут с 7 сентября.

Чтобы стать студентом университета, нужно заполнить заявление в холле первого этажа главного учебного корпуса академии по адресу: улица Карла Маркса, 70 и предоставить ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения и две фотографии размером 3×4 см. По вопросам оформления документов можно обращаться к председателю профкома сотрудников Ирине Алексеевне Толстых по телефону: 8-951-311-00-16.

В этом году Университет людей старшего возраста отмечает юбилей — 10 лет непрерывной работы. За это время там на различных факультетах прошли обучение более 2 тысяч слушателей. Например, оновами компьютерной грамотности овладели 750 пенсионеров. 

Сейчас университет предлагает изучить представителям серебряного поколения порядка 12 дисциплин. Наибольшей популярностью пользуются аграрные образовательные курсы, например, по садоводству, отмечают в сельхозакадемии. 



ФОТО - КУРСКАЯ ГСХА ИМЕНИ И. И. ИВАНОВА
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