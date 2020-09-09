В Курске взломщик украл из подвала многоэтажки электроинструменты на 40 тысяч рублей

Кражу он совершил еще в конце прошлого года, но найти его удалось только сейчас

Курские полицейские раскрыли кражу инструментов, совершенную в конце прошлого года из подвала одного из домов по улице Черняховского. С заявлением в полицию тогда обратился местный житель, у которого украли два перфоратора, шуропуверты и шлифовальную машину. Сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей.Злоумышленник проник в помещение, взломав замок. Взломщика удалось найти только сейчас. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Курска. Он попал в поле зрения правоохранителей, когда было решено проверить его причастность к другой краже. Во время опроса он сознался в хищении электроинструментов.Похищенное курянин продал не сразу, боясь задержания. Позднее он сбыл инструменты по цене в несколько раз меньше рыночной стоимости случайным лицам в другом районе.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.