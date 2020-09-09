В Курске ликвидируют последствия некачественного капремонта

ТАКТ».Рассказывая о проходившем капремонте, жильцы дома по улице Уфимцева, 2, не могут сдержать возмущения. Оставленные строителями недоделки посыпались, как снежный ком, и чтобы обратить внимание на свои беды и добиться помощи, людям пришлось написать десятки писем в различные инстанции, сообщает телеканал «
Дина Гресь, жительница дома:
- Уже сил нет писать жалобы, у нас тома лежат. Водостоки сделаны неправильно, ну вы видите, они даже просвечиваются щель между стеной и трубой. Течет людям в квартиры. Выгребают просто вёдрами воду. Вот эта дверь в подвал, она вообще не закрывалась. Мы им сразу сказали: «Как это вот?» Ничего. Дверь с фасада в подъезд тоже просела. Они говорят: «Ну, пусть побольше просядет, тогда мы там что-то поменяем, пока ж вы ее открываете».
Фасад дома, небрежно оштукатуренный и покрашенный на скорую руку, за прошедшие после капитального ремонта 4 года выгорел пятнами и местами начал трескаться. А часть водоотвода отвалилась с крыши практически сразу после монтажа.
Дина Гресь, жительница дома:
- А как выполнены ступени – прибиты металлические рейки, люди возрастные все живут в этом доме. Спотыкаются и ходят. А вот эти перила, которые они прилепили. По-моему, во времена даже 30-х годов такие не делали. Металлические, ржавые. Ну просто… украшение дома, так скажем.
Жильцы недоумевают, почему вышло так, что их дом, внесенный в список памятников архитектуры, доверили ремонтировать неквалифицированному подрядчику, который теперь не может устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств. Фирма, выполнявшая капремонт дома по улице Уфимцева, 2, прекратила существование и находится в стадии банкротства.
Артур Иванов, генеральный директор Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области:
- Мы своими силами, силами Фонда капитального ремонта до конца этой недели устраним мелкие замечания, которые можно быстро устранить, отремонтировать водосточную систему над входом в подвалы, выпрямить дверь, разобраться с электрикой, сделать поручень, входную группу, чтобы люди не спотыкались и не падали. Это мы сделаем. Но мы понимаем, что надо в комплексе решать вопрос переделки этого дома, в том числе и фасада как объекта культурного наследия с соблюдением всех норм и правил прохождения историко-культурной экспертизы.
В ближайшее время должна начаться разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада дома. Однако не исключается, что на выполнение работ потребуется привлечение областных средств. Если все пройдет гладко, уже в следующем году облик дома поменяется в лучшую сторону. А пока предстоит разобраться с теми, кто допустил недоделки и принял брак в работе.
Артур Иванов, генеральный директор Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области:
- Мы сейчас все организационные документы будем поднимать, смотреть. Возможно, уже есть обращения в правоохранительные органы. И, возможно, уже расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий подрядной организации, учитывая, что после этого ремонта она ушла в процедуру банкротства. Здесь налицо какие-то уголовные моменты, которые должны рассмотреть специалисты.
К сожалению, подобные ситуации не редкость. С 2016 года в регионе выявлено порядка десяти домов, которые из-за банкротства подрядчиков оказалось некому переделывать по гарантии. Часть дефектов удалось устранить. Проблема и в дефиците квалифицированных рабочих кадров, которые юридически могут проводить ремонт объектов культурного наследия. Таких фирм в области всего три, а этого, как отмечают в Фонде капремонта, явно недостаточно.
В Курске ликвидируют последствия некачественного капремонта
Оставленные строителями недоделки посыпались, как снежный ком, и чтобы обратить внимание на свои беды и добиться помощи, людям пришлось написать десятки писем в различные инстанции