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Более 6 тысяч курян не получили вовремя выплаты на детей от 3 до 7 лет

Нарушения выявила прокуратура
Более 6 тысяч курян не получили вовремя выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Более 6 тысяч курян не получили вовремя выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это показала проверка прокуратуры. Речь идет о ежемесячной социальной поддержке, установленной Указом президента с 1 января этого года. 

Отмечается, что с 22 мая по 12 августа в городской комитет социальной защиты населения поступило более 12 тысяч заявлений о назначении этих выплат. Как сообщают в ведомстве, решение по половине заявлений горожан было принято с нарушением установленных сроков, в результате чего люди получили положенные им выплаты на месяц позднее. 

Городской прокурор внес председателю комитета соцзащиты представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле надзорного ведомствва.


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