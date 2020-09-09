Нарушения выявила прокуратура

Более 6 тысяч курян не получили вовремя выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это показала проверка прокуратуры. Речь идет о ежемесячной социальной поддержке, установленной Указом президента с 1 января этого года.Отмечается, что с 22 мая по 12 августа в городской комитет социальной защиты населения поступило более 12 тысяч заявлений о назначении этих выплат. Как сообщают в ведомстве, решение по половине заявлений горожан было принято с нарушением установленных сроков, в результате чего люди получили положенные им выплаты на месяц позднее.Городской прокурор внес председателю комитета соцзащиты представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле надзорного ведомствва.