Администрацию Сеймского округа Курска возглавил бывший замглавы администрации Центрального

Нового руководителя сегодня представил коллективу мэр Виктор Карамышев

Администрацию Сеймского округа Курска возглавил 49-летний Андрей Борисов, который до этого трудился на должности заместителя главы администрации Центрального округа. Нового руководителя сегодня представил коллективу мэр Виктор Карамышев.Андрей Борисов родился в Курске. В 1993 году окончил Курский педагогический институт, в 2002 - Орловскую академию госслужбы.Свою трудовую деятельность он начал в 1994 году учителем истории в школе № 45. С 1999 по 2002 работал заместителем главы администрации Сеймского округа. В 2002 занимал пост заместителя главы администрации города. Далее работал в различных организациях. С 2013 по 2020 годы был заместителем главы Центрального округа.