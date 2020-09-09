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Лента новостей / В регионе

Администрацию Сеймского округа Курска возглавил бывший замглавы администрации Центрального

Нового руководителя сегодня представил коллективу мэр Виктор Карамышев
Администрацию Сеймского округа Курска возглавил бывший замглавы администрации Центрального

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Администрацию Сеймского округа Курска возглавил 49-летний Андрей Борисов, который до этого трудился на должности заместителя главы администрации Центрального округа. Нового руководителя сегодня представил коллективу мэр Виктор Карамышев. 

Андрей Борисов родился в Курске. В 1993 году окончил Курский педагогический институт, в 2002 - Орловскую академию госслужбы.

Свою трудовую деятельность он начал в 1994 году учителем истории в школе № 45. С 1999 по 2002 работал заместителем главы администрации Сеймского округа. В 2002 занимал пост заместителя главы администрации города. Далее работал в различных организациях. С 2013 по 2020 годы был заместителем главы Центрального округа. 

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