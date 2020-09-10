В Курске с помощью «Народного бюджета» обустроили новый сквер

Эта программа предполагает внесение горожанами или организациями определенного процента на реализацию проектов

В Курске открыли новый сквер. Он расположен на Светлом проезде, 5. Там есть место для отдыха и прогулок с детьми и детская площадка.Сквер благоустроили по инициативе местных жителей в рамках программы «Народный бюджет». Проект обошелся почти 2,5 миллиона рублей. Из них 5% внесли горожане или организации, 30% - муниципальные образования, остальное - областной бюджет.В следующем году планируется реконструкция Светлого проезда до улицы Фестивальной. Отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, сообщил мэр Курска Виктор Карамышев.Кстати, в раках программы «Народный бюджет», отметил градоначальник, планируется и открытие ролледрома возле центра «Гелиос».