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В Курске с помощью «Народного бюджета» обустроили новый сквер

Эта программа предполагает внесение горожанами или организациями определенного процента на реализацию проектов
В Курске с помощью «Народного бюджета» обустроили новый сквер

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В Курске открыли новый сквер. Он расположен на Светлом проезде, 5. Там есть место для отдыха и прогулок с детьми и детская площадка. 

Сквер благоустроили по инициативе местных жителей в рамках программы «Народный бюджет». Проект обошелся почти 2,5 миллиона рублей. Из них 5% внесли горожане или организации, 30% - муниципальные образования, остальное - областной бюджет.

В следующем году планируется реконструкция Светлого проезда до улицы Фестивальной. Отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, сообщил мэр Курска Виктор Карамышев. 

Кстати, в раках программы «Народный бюджет», отметил градоначальник, планируется и открытие ролледрома возле центра «Гелиос».
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