Курские предприниматели смогли получить больше сотни миллионов за свои работы по госконтрактам только с помощью прокуратуры

Возбуждено уголовное дело

Предприниматели из Курской области выполнили ряд работ в Железногорском, Курском, Медвенском и других районах, но деньги смогли получить только после вмешательства прокуратуры.Как установили в ведомстве, были заключены контракты на выполнение различных работ, в том числе на ремонт дороги, на оказание услуг водоснабжения и связи, поставку горюче-смазочных материалов и др. Несмотря на то, что предприниматели свои обязанности выполнили, должностные лица органов местного самоуправления эти сделки не оплатили. Как выяснилось, одно из унитарных предприятий Железногорска, не желая погашать долг, заключило фиктивный договор об оказании услуг по взысканию якобы имеющегося долга с различных организаций и граждан.По постановлениям Железногорского межрайонного прокурора, прокуроров Курского и Медвенского районов руководители государственных и муниципальных заказчиков привлечены к административной ответственности.Кроме этого на основании материалов прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Всего в 2020 году в сфере работ и услуг прокуратура выявила 154 нарушения. По итогам рассмотрения представлений погашена задолженность по исполненным муниципальным и государственным контрактам на сумму свыше 111 млн рублей, отметили в ведомстве.