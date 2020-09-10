Две курянки "подарили" мошенникам по 100 тысяч рублей

Женщинам позвонили якобы сотрудники банка

Еще две курянки стали очередными жертвами мошенничеств, совершенных под предлогом приостановления несанкционированной транзакции.Как сообщили в городском УМВД, 65-летняя жительница Курска лишилась 103 тысяч рублей, хранившихся на ее банковской карте. Пенсионерке позвонила якобы сотрудница банка с предложением немедленно остановить подозрительный перевод и перевести деньги на «безопасный» счет. Она убеждала, что сбережения в скором времени вернутся. Строго следуя инструкциям аферистки, женщина назвала реквизиты кредитной карты и подтвердила списание денег роботу-автоответчику.Другая курянка по такому же принципу перевела мошенникам 96 тысяч.Обе женщины признались, что знали о том, как действуют телефонные мошенники, но звонки оказались для них полной неожиданностью. Аферисты для правдоподобности обращаются к владельцам карт по имени, постоянно переключают разговор на различных специалистов и используют роботизированные системы.Полицейские в очередной раз напоминают курянам, что самый надежный способ сохранить свои сбережения в такой ситуации - прекратить разговор и никому не предоставлять конфиденциальные данные своей банковской карты.