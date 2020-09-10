В Курске жители переулка жалуются на разбитую грузовиками дорогу

ТАКТ».Жители 2-го Малинового переулка в Курске жалуются на состояние дороги, по которой интенсивно движется большегрузный транспорт. Дорожного полотна практически нет, есть лишь ямы и ухабы. Отсутствует также тротуар, из-за чего люди вынуждены идти по дороге. Результат - высокий травматизм среди пенсионеров и школьников, сообщает телеканал «
Курск. Второй Малиновый переулок. Местные жители собрались, чтобы рассказать о проблеме, с которой они сталкиваются годами, но добиться решения не могут. Дело в том, что часть дороги, от улицы Литовской, полностью разбита.
Любовь Беляева, местная жительница:
«Всегда идут фуры большие, большегрузные машины. Вот тут перекресток, разворачиваются все. Дорога ухабистая, лужи… Вот сейчас дождь пошел. Тротуаров у нас нет, ходить негде. Мы живем здесь как в какой-то провальной яме. Вся улица страдает и люди, которые ходят к нам. Заходить даже боятся. Как можно и сколько можно это терпеть?»
Особенно тяжело, отмечают люди, зимой. Поход по этому отрезку дороги нередко приводит к травмам среди школьников и пенсионеров. В конце прошлого года председатель уличного комитета собирала подписи, чтобы обратить внимание властей на проблему, но воз и ныне там. Обижены жители улицы и на предпринимателей, которых, судя по всему, состояние дороги волнует мало.
Наталья Плетнева, местная жительница:
«Здесь эти все предприниматели ездят, их фуры ездят. И никто не обращает внимания на это»
Зоя Волжинская, местная жительница:
«Хотим, чтобы частные эти предприниматели сделали кусочек дороги. Тут уж не так много, полкилометра (А с предпринимателями пытались общаться?) Да где ж их найдешь? Мы ходили, искали, но их тут нет. Тут рабочие только»
Такая проблема характерна не только для 2-го Малинового переулка, грузовики разбивают асфальт и в других частях областного центра. Иногда проводится ремонт, чаще ямы засыпают щебнем. Впрочем, помогают такие меры ненадолго. Куряне считают, что городские власти должны разработать механизм, который бы обязывал предпринимателей поддерживать дороги в нормальном состоянии.
В Курске жители переулка жалуются на разбитую грузовиками дорогу
Дорожного полотна практически нет, есть лишь ямы и ухабы. Отсутствует также тротуар