В Курске ночью задержали агитатора ЛДПР, который расклеивал литовки

Лидер курских либерал-демократов называет эти действия давлением на кандидатов

В Железнодорожном округе Курска ночью задержали агитатора ЛДПР, который расклеивал литовки. Причем делал он это на специально отведенных досках для объявлений. «Расклейка шла на совершенно законных основаниях, в отведенных для этого местах, листовки были тоже законными - это официальный агитационный материал, оплаченный из избирательного фонда и зарегистрированный в избиркоме», - пояснил руководитель курского отделения ЛДПР Владимир Федоров. Что нарушил агитатор и за что его задержали, полицейские не смогли объяснить. Как рассказал депутат, им пришлось связаться с руководством регионального УМВД, и через некоторое время агитатора отпустили. «То есть руководящий состав полиции знаком с законодательством в отличие от некоторых сотрудников Железнодорожного округа», - возмутился Федоров, напомнив, что это не первый случай, когда задерживают агитаторов ЛДПР. Лидер курских либерал-демократов называет эти действия давлением на кандидатов.В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали ситуацию.Как пояснила Лилия Каменева, во время несения службы в поле зрения сотрудников ППС попал мужчина, расклеивающий листовки. Никаких документов, удостоверяющих личность при нем не оказалось, поэтому стражи порядка предложили ему поехать в отдел для установления личности. После того, как личность курянина была установлена, его отпустили.