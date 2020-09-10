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Курские полицейские нашли похитителя, укравшего из магазина шубу несколько лет назад

Он якобы выбирал подарок жене, а сам незаметно вынес норковую шубу стоимостью 65 тысяч 
Курские полицейские нашли похитителя, укравшего из магазина шубу несколько лет назад

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Курские полицейские нашли похитителя норковой шубы из магазина. Кража была совершена еще несколько лет назад. 

Тогда торговый павильон посетил мужчина, убеждавший продавцов, что собирается купить меховое изделие для своей супруги. На выбор ему предложили несколько вариантов, которые он для сравнения взял в примерочную. Там он смог спрятать одну из шуб и незаметно вынести. Пропажу сотрудники магазина заметили только спустя несколько дней. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

В дальнейшем этот мужчина совершил ряд краж из местных магазинов, за что был осужден. Это и помогло установить его причастность к краже шубы. 



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