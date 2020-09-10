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Курская область. В органах местного самоуправления выявлено 26 случаев кумовства

С начала года в комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений региональной администрации поступило 52 обращения от жителей области

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С начала года в комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений региональной администрации поступило 52 обращения от жителей области. В 26 случаях подтвердились доводы о близком родстве или свойстве. В основном кумовство встречается в органах местного самоуправления и их подведомственных учреждениях. В органах исполнительной власти Курской области подобных случаев не выявлено.

Кроме того, в 19 случаях возникла личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов. Все случаи рассмотрели соответствующие комиссии. Эти должностные лица заявляли самоотводы, им изменяли должностные обязанности или увольняли с занимаемых должностей.


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