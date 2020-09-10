Курская область. В органах местного самоуправления выявлено 26 случаев кумовства
С начала года в комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений региональной администрации поступило 52 обращения от жителей области
Кроме того, в 19 случаях возникла личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов. Все случаи рассмотрели соответствующие комиссии. Эти должностные лица заявляли самоотводы, им изменяли должностные обязанности или увольняли с занимаемых должностей.