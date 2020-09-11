Завтра в Курске будут работать три сельскохозяйственные ярмарки
Куряне смогут приобрести напрямую у местных фермеров овощи и другие продукты
- на улице Литовской, 2к (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);
- на улице Бойцов 9-й дивизии - проспекте Хрущёва (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);
- на проспекте А. Дериглазова, 1«Б» (территория сельскохозяйственного рынка ООО «ДАФ»).
Куряне смогут приобрести напрямую у фермеров по доступным ценам картофель, лук, морковь, капусту, свеклу, яблоки, мясные и молочные продукты, сахар.