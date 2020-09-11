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Завтра в Курске будут работать три сельскохозяйственные ярмарки

Куряне смогут приобрести напрямую у местных фермеров овощи и другие продукты
Завтра в Курске будут работать три сельскохозяйственные ярмарки

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В субботу, 12 сентября в Курске будут работать три сельскохозяйственные ярмарки. Торговля сельхозпродукцией курских фермеров развернется

- на улице Литовской, 2к (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);

- на улице Бойцов 9-й дивизии - проспекте Хрущёва (территория сельскохозяйственного рынка ССПК «Виктория»);

- на проспекте А. Дериглазова, 1«Б» (территория сельскохозяйственного рынка ООО «ДАФ»).

Куряне смогут приобрести напрямую у фермеров по доступным ценам картофель, лук, морковь, капусту, свеклу, яблоки, мясные и молочные продукты, сахар.

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