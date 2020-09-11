В благоустройстве проспекта Дружбы Курска принимают участие местные жители

Подрядчик планирует завершить работы по озеленению до конца месяца

В благоустройстве проспекта Дружбы и улицы Просторной принимают местные жители. Горожане обустраивают клумбы вдоль своих домов и сажают цветы.Подрядчик планирует завершить работы по озеленению до конца месяца. На клумбах и газонах высадят более 5 тысяч кустарников и порядка 5 тысяч саженцев лиственных и хвойных деревьев, засею газон. Вдоль тротуара уже высажены липы, акации, накануне рабочие приступили к посадке рябины и красного дуба. Большая часть посадочного материала выращена в Курской области, часть - привезли из Липецка и Москвы. Когда деревья подрастут, они отгородят проезжую часть от жилых домов и будут защищать жителей от пыли и ветра.Клумбу внутри разворотного кольца украсили мраморной крошкой. Внутри - розы, барбарис и лаванда. Всего рабочие планируют высадить более 12 видов саженцев, среди которых клен, голубые ели, сортовая сирень, чубушник и спирея.