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Больше 4,6 тысяч курян уже проголосовали на электронных избирательных участках

Чтобы исключить двойное голосование, участники дистанционного исключены из списков избирателей по месту жительства
Больше 4,6 тысяч курян уже проголосовали на электронных избирательных участках

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В Курской области стартовали выборы депутатов Госдумы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 и в органы местного самоуправления. Завершатся они в воскресенье. 

Куряне в этот раз голосуют в том числе дистанционно. За первые 2,5 часа на виртуальных участках проголосовали больше  4 тысяч 600 человек или 35 с лишним процентов избирателей, сообщили в местном Избиркоме.

Всего на участие в электронном голосовании подали заявки более 13 тысяч курян, у которых есть подтвержденные учетные записи на портале госуслуг. Чтобы исключить двойное голосование, эти люди исключены из списков избирателей по месту жительства. 

Что касается традиционных избирательных участков, они работают все три дня с 8 утра до 8 вечера. 

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