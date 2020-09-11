Больше 4,6 тысяч курян уже проголосовали на электронных избирательных участках

Чтобы исключить двойное голосование, участники дистанционного исключены из списков избирателей по месту жительства

В Курской области стартовали выборы депутатов Госдумы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 и в органы местного самоуправления. Завершатся они в воскресенье.Куряне в этот раз голосуют в том числе дистанционно. За первые 2,5 часа на виртуальных участках проголосовали больше 4 тысяч 600 человек или 35 с лишним процентов избирателей, сообщили в местном Избиркоме.Всего на участие в электронном голосовании подали заявки более 13 тысяч курян, у которых есть подтвержденные учетные записи на портале госуслуг. Чтобы исключить двойное голосование, эти люди исключены из списков избирателей по месту жительства.Что касается традиционных избирательных участков, они работают все три дня с 8 утра до 8 вечера.