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Курские полицейские изъяли у рецидивиста 32 поддельные пятитысячные купюры

Он приехал в наш город специально, чтобы сбыть фальшивки
Курские полицейские изъяли у рецидивиста 32 поддельные пятитысячные купюры

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В Курске полицейские задержали рецидивиста с поддельными купюрами. Мужчина приехал в Курскую область из другого региона специально для реализации партии фальшивых банкнот. 

Злоумышленник попался с поличным, когда попытался в очередной раз сбыть поддельную пятитысячную купюру в одном из магазинов на улице Косухина. При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него 32 купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые по результатам экспертизы, признаны поддельными.

Как выяснили оперативники, мужчина приобрел фальшивые банкноты через интернет и намеревался реализовать партию за несколько дней нахождения в Курске. На данный момент установлена его причастность к четырем эпизодам сбыта поддельных пятитысячных купюр.

Полдицейские провели обыск на съемном жилье подозреваемого, а также по месту его постоянного проживания в другом регионе.

Возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, стражи порядка устанавливают причастность россиянина к другим фактам сбыта поддельных купюр в различных регионах.

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