Более 5 млн рублей похитили в Курской области при реализации нацпроектов

Прокуратура выявила более 400 нарушений

В этом году при реализации нацпроектов в Курской области прокуратура выявила более 400 нарушений, в том числе хищения бюджетных средств на сумму более 5 млн рублей. По искам ведомства муниципальному бюджету удалось вернуть 700 тысяч. По постановлениям прокуроров возбуждено 47 дел об административных правонарушениях, а по материалам прокурорских проверок возбудили 6 уголовных дел в связи с мошенничеством и подделкой документов. Также внесено 135 представлений.Всего на реализацию нацпроектов в нашем регионе потрачено 11 миллиардов рублей.