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Жительница Курской области помогла найти пропавшую 9-летнюю девочку

Школьница не вернулся домой после прогулки, сегодня утром ее нашли
Жительница Курской области помогла найти пропавшую 9-летнюю девочку

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Жительница Курской области помогла найти пропавшую 9-летнюю девочку. Сообщение о том, что ребенок после прогулки не вернулся домой, поступило в дежурную часть накануне вечером. Незамедлительно личный состав полиции, волонтеры и общественность приступили к поискам школьницы. 

Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки. Полицейские предположили, что ночью она могла прятаться в машине, поэтому этот участок решили тщательно проверить, ориентировав местных жителей.

Уже в течение получаса одна из жительниц села Ноздрачево нашла девочку и привела ее к полицейским.

Сотрудники полиции благодарят всех, кто участвовал в поисках. Благодаря своевременным мероприятиям и помощи неравнодушных граждан школьницу нашли. Ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Начальник Курского отдела полиции Сергей Павлов вручил благодарность за активную гражданскую позицию волонтеру, обнаружившему рюкзак ребенка, и жительнице села, которая нашла девочку.
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