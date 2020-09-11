Школьница не вернулся домой после прогулки, сегодня утром ее нашли

Жительница Курской области помогла найти пропавшую 9-летнюю девочку. Сообщение о том, что ребенок после прогулки не вернулся домой, поступило в дежурную часть накануне вечером. Незамедлительно личный состав полиции, волонтеры и общественность приступили к поискам школьницы.Утром во время обхода участка местности волонтер одной из поисковых групп заметил незапертый автомобиль, в котором находился рюкзак девочки. Полицейские предположили, что ночью она могла прятаться в машине, поэтому этот участок решили тщательно проверить, ориентировав местных жителей.Уже в течение получаса одна из жительниц села Ноздрачево нашла девочку и привела ее к полицейским.Сотрудники полиции благодарят всех, кто участвовал в поисках. Благодаря своевременным мероприятиям и помощи неравнодушных граждан школьницу нашли. Ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Начальник Курского отдела полиции Сергей Павлов вручил благодарность за активную гражданскую позицию волонтеру, обнаружившему рюкзак ребенка, и жительнице села, которая нашла девочку.