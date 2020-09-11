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Куряне снова пожаловались на непригодность детской площадки в центре города

В августе этого года администрация Курска планировала провести работу с управляющими компаниями, чтобы те взяли все городские детские площадки на контроль

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Недоразумением назвали в управляющей компании заваленную мусором детскую площадку в центре Курска. Совсем недавно телеканал "ТАКТ" рассказывал о заросшей бурьяном общественной территории на улице Дзержинского. Тогда в мэрии отреагировали оперативно, также обещали взять все детские зоны отдыха на контроль и закрепить их за управляющими компаниями. Прошел месяц - о площадке забыли.

На детскую площадку в центре Курска неоднократно жаловались жильцы соседних домов. Заросли травы, сорняков и груды мусора, за территорией давно никто не ухаживал. Казалось, в августе проблему жителей домов на Дзержинского 43 и Дзержинского 41А, наконец, решили. После просьбы к администрации города прокомментировать проблему площадку привели в порядок. А спустя месяц она вновь завалена мусором.

-Уберут немножко, потом опять всё зарастает. Как там с ребёнком играть? Скамейка там уже облезлая, травой зарастает всё, мусорка рядом.

В августе этого года администрация Курска планировала провести работу с управляющими компаниями, чтобы те взяли все городские детские площадки на контроль. В мэрии обещали –аварийные площадки будут снесены, нуждающиеся в ремонте – приведут в надлежащее состояние. Как сообщили в управляющей компании, со стороны администрации города действительно были определённые указания. А состояние территории в данный момент – недоразумение.

Юрий Морозов, Директор УК «Курский двор»: Нам указывалось привести в надлежащий вид все площадки, которые находятся во дворах управляющих компаний. И мы поехали где есть сколько площадок. Мы поехали и по Сеймскому округу, и по ЖД округу, и по Центральному округу. Осмотрели все площадки. Контроль над детскими площадками по распоряжению администрации.

Проблему мусора на детской площадке снова обещают решить в ближайшее время. В этот раз благоустройством планирует заняться управляющая компания «Курский двор», за которой закреплена территория.
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