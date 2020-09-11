Курский губернатор снял еще несколько коронавирусных ограничений
С понедельника откроются фуд-корты и боулинг
Так, с 14 сентября:
- могут открыться фуд-корты в торговых центрах
- возобновится работа боулингов
- соцслужбы смогут доставлять курян старше 65 лет из сёл в медорганизации на диспансеризацию
Также на следующей неделе Роман Старовойт намерен рассмотреть вопросы открытия с 21 сентября детских игровых комнат и детских развлекательных центров и разрешить проведение массовых мероприятий в театрах, на концертных площадках, в муниципальных культурных центрах и библиотеках.