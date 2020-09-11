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Курский губернатор снял еще несколько коронавирусных ограничений

С понедельника откроются фуд-корты и боулинг
Курский губернатор снял еще несколько коронавирусных ограничений

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Губернатор Курской области объявил об отмене еще несколько коронавирусных ограничений.

Так, с 14 сентября: 

- могут открыться фуд-корты в торговых центрах
- возобновится работа боулингов 
- соцслужбы смогут доставлять курян старше 65 лет из сёл в медорганизации на диспансеризацию 

Также на следующей неделе Роман Старовойт намерен рассмотреть вопросы открытия с 21 сентября детских игровых комнат и детских развлекательных центров и разрешить проведение массовых мероприятий в театрах, на концертных площадках, в муниципальных культурных центрах и библиотеках.  
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