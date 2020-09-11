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Этим летом в лагерях Курской области отдохнули 10 тысяч детей

Осенью планируется работа пяти профильных лагерей 
Этим летом в лагерях Курской области отдохнули 10 тысяч детей

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Этим летом в оздоровительных лагерях Курской области отдохнули порядка 10 тысяч детей. В администрации Курска подвели первые итоги летней оздоровительной кампании.

В этом году из-за пандемии детские лагеря заработали позже обычного. Выдача путевок на 23 профильные смены, пять специализированных смен организованы структурами горадминистрации: две – «Доброволец Курска», две – «Олимпийские Надежды» и смена «Спасатель» организована с 14 июля.

С июля работали два муниципальных оздоровительных центра с круглосуточным пребыванием – им. У.Громовой и Орленок. Кроме этого в августе юные куряне отдыхали в 56 школьных лагерях дневного пребывания, где занятия, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, проводились дистанционно.

Осенью планируется работа пяти профильных лагерей для курских детей, 500 путевок запланировано выдать в санаторные лагеря.

Путевки в оздоровительные учреждения выделяются юным курянам бесплатно – за счет средств муниципального и областного бюджетов. В первую очередь их получают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из муниципального бюджета на приобретение путевок в этом году выделено 26,9 млн. рублей – это почти на два миллиона больше, чем в прошлом. Субсидия из областного бюджета составила 11,6 млн рублей.

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