Этим летом в лагерях Курской области отдохнули 10 тысяч детей

Осенью планируется работа пяти профильных лагерей

Этим летом в оздоровительных лагерях Курской области отдохнули порядка 10 тысяч детей. В администрации Курска подвели первые итоги летней оздоровительной кампании.В этом году из-за пандемии детские лагеря заработали позже обычного. Выдача путевок на 23 профильные смены, пять специализированных смен организованы структурами горадминистрации: две – «Доброволец Курска», две – «Олимпийские Надежды» и смена «Спасатель» организована с 14 июля.С июля работали два муниципальных оздоровительных центра с круглосуточным пребыванием – им. У.Громовой и Орленок. Кроме этого в августе юные куряне отдыхали в 56 школьных лагерях дневного пребывания, где занятия, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, проводились дистанционно.Осенью планируется работа пяти профильных лагерей для курских детей, 500 путевок запланировано выдать в санаторные лагеря.Путевки в оздоровительные учреждения выделяются юным курянам бесплатно – за счет средств муниципального и областного бюджетов. В первую очередь их получают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из муниципального бюджета на приобретение путевок в этом году выделено 26,9 млн. рублей – это почти на два миллиона больше, чем в прошлом. Субсидия из областного бюджета составила 11,6 млн рублей.