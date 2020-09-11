Только за последнюю неделю четверо курян лишились своего двухколесного транспорта

С начала года в Курске украли 50 велосипедов из подъездов жилых домов. Только за последнюю неделю четверо курян лишились своего двухколесного транспорта, сообщает городское УМВД. При этом, чтобы раскрыть преступление полицейским потребуется немало времени.Сотрудники полиции напоминают, что ответственность за сохранность имущества несет его владелец. Стражи порядка провели профилактические рейды и рассказали курянам, как уберечь велотранспорт от преступного посягательства. Как показывает практика, трос не является препятствием на пути злоумышленника. Его можно с легкостью перекусить. Лучше всего хранить велосипеды в запираемых тамбурах, гаражах, балконах или квартирах.Сотрудники полиции также обращают внимание курян на проблемы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации. Правила противопожарного режима предусматривают запрет на размещение на лестничных площадках различных предметов. Большое скопление велотехники в подъезде жилого дома может стать препятствием при эвакуации. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность.