В Курске на выборах депутата Госдумы побеждает Алексей Золотарев

По предварительным подсчетам кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев набрал около 60% голосов

На минувших выходных в России проходили выборы депутатов и глав регионов. В Курске горожане выбирали депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110. По предварительным подсчетам, лидирует бывший заместитель губернатора Курской области, кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев, он набрал около 60% голосов.





На втором месте идет кандидат от КПРФ Алексей Бобовников, на третьем - справедливоросс Анатолий Куракин. Далее следуют Алексей Томанов от ЛДПР и Артем Вакарев от «Коммунистов России».





Явка составила чуть больше 40%.





Такие данные сообщил замгубернатора Юрий Князев на планерке в Доме Советов.