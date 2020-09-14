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Лента новостей / В регионе

В Курске на выборах депутата Госдумы побеждает Алексей Золотарев

По предварительным подсчетам кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев набрал около 60% голосов

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На минувших выходных в России проходили выборы депутатов и глав регионов. В Курске горожане выбирали депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110. По предварительным подсчетам, лидирует бывший заместитель губернатора Курской области, кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев, он набрал около 60% голосов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Алексей Бобовников, на третьем - справедливоросс Анатолий Куракин. Далее следуют Алексей Томанов от ЛДПР и Артем Вакарев от «Коммунистов России». 

Явка составила чуть больше 40%.

Такие данные сообщил замгубернатора Юрий Князев на планерке в Доме Советов.
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