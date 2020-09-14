Умер известный курский писатель и публицист Николай Гребнев

Прощание с писателем состоится во вторник, 15 сентября

13 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный курский писатель и публицист Николай Гребнев.





Он участвовал в основании многих изданий: ежемесячника «Курские ведомости», газеты для школьников «Класс», литературного альманаха «Славянский дом. Толока». Немногие помнят, но он также стоял у истоков еженедельников «Мы – куряне», «Земля и дело». В 2001 году он возглавил Издательский дом «Славянка».





В 2000 году Николая Гребнева приняли в Союз писателей России. Одну из рекомендаций ему дал Евгений Носов. В 2010 году Николай Иванович возглавил Правление Курского регионального отделения Союза писателей России.





Николай Гребнев создал множество очерков и рассказов, за его авторством вышли десятки книг. Союз писателей России отметил его за издание трехтомника своих произведений медалью Василия Шукшина – значимой наградой в мире российской литературы.





Прощание с писателем состоится во вторник, 15 сентября, в 11 часов в храме Георгия Победоносца на проспекте Победы.