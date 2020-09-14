Пока вакцину получат только 42 человека - медики

Завтра курян начнут прививать от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Курскую область в субботу, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Правда, пока это только 84 дозы, значит на этом этапе получат вакцину 42 человека - это медработники. Вторая вакцинация будет через три недели.





Как подчеркнул чиновник, вакцинация будет добровольной.





Также Андрей Белостоцкий отметил, что партия вакцины пробная. Минздрав проверяет готовность регионов принять вакцину, есть ли необходимые холодильники для ее хранения. Объем следующей партии будет больше.