Гостья из Краснодара украла у курской пенсионерки больше 70 тысяч
Она приходила в квартиру с одной из родственниц пенсионерки навести порядок
Вскоре женщина уехала из Курской области.
Полицейские опросили знакомых хозяйки квартиры, имевших доступ в жилье, но доказательств их причастности к преступлению не обнаружили. Тогда родственница пенсионерки вспомнила про дальнюю знакомую, спешно покинувшую область.
Полицейские нашли предполагаемую подозреваемую в Краснодарском крае. Она созналась в краже и пообещала в ближайшее время возместить ущерб. Однако от уголовного дела это ее не спасло - женщине грозит до 2 лет лишения свободы.