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Гостья из Краснодара украла у курской пенсионерки больше 70 тысяч

Она приходила в квартиру с одной из родственниц пенсионерки навести порядок
Гостья из Краснодара украла у курской пенсионерки больше 70 тысяч

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У 69-летней жительницы Фатежского района из квартиры пропали 74 тысяч рублей. Пенсионерка некоторое время отсутствовала дома и оставила ключи своей родственнице. Та, приходя проверить порядок, привела в квартиру свою знакомую. Женщина уходя, вернулась в комнату одна под предлогом того, что забыла личные вещи. Однако за короткое время она успела найти спрятанные деньги и забрала их. 

Вскоре женщина уехала из Курской области.

Полицейские опросили знакомых хозяйки квартиры, имевших доступ в жилье, но доказательств их причастности к преступлению не обнаружили. Тогда родственница пенсионерки вспомнила про дальнюю знакомую, спешно покинувшую область. 

Полицейские нашли предполагаемую подозреваемую в Краснодарском крае. Она созналась в краже и пообещала в ближайшее время возместить ущерб. Однако от уголовного дела это ее не спасло - женщине грозит до 2 лет лишения свободы.
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