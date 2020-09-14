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Новинки недели
Сегодня, 13:39
Нежность на Бумаге ''История''
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Новая музыка
The Smashing Pumpkins ''Cyr''
Нежность на Бумаге ''История''
Dennis Lloyd ''Alien''
Yota ''The Switch''
The Academic ''Acting My Age''
Моды и Полина Новикова ''На Запад''
Aquilo ''Moving On''
Laurel ''Scream Drive Faster''
Snakehips feat. Jess Glynne ''Lie For You''
Куртки Кобейна, Леонид Агутин и Manizha ''Люди На Эскалаторах'' (Tesla Boy Remix)
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В Курской области прогнозируют непродолжительное потепление и даже 30-градусную жару
Сегодня, 18:03
В Курске открылась горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах
Сегодня, 17:34
Главную футбольную арену Курска могут снести
Сегодня, 16:07
Под Курском дорогу не поделили два байкера-подростка
Сегодня, 15:55
Председателем комитета природных ресурсов Курской области назначен Константин Поляков
Сегодня, 15:46
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