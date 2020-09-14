Курское «Динамо» с победы стартовало в Кубке России по баскетболу

В Курске сегодня стартовал групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд

В Курске сегодня стартовал групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд.Курское «Динамо», выступающее в группе «Б», начало выступление на турнире с победы. В первой игре курянки с разгромным счетом взяли верх над «Енисеем-2» - 116:37. Семь «динамовок» набрали 10 и более очков. В лидерах — Евгения Фролкина и Анастасия Шувагина — по 17 очков. В первом своем матче за основную команду Анастасия Олаири Косу оформила дабл-дабл — 13 очков и 16 подборов. Также дабл на счету Жосселины Майги - 12 очков и 10 подборов.В среду, 16 сентября команда Элен Шакировой сыграет с клубом «Вологда-Чеваката».В Курске за путевку в полуфинал Кубка, помимо «Динамо», «Енисея-2» и «Вологды», борются еще две команды: «Динамо» (Новосибирская область) и «Казаночка».В полуфинал выйдет команда, занявшая первое место в группе.Все матчи проходят без зрителей, посмотреть трансляцию можно в VK, YouTube, на сайтах курского «Динамо» и РФБ.ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК