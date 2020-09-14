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В Курской области на пяти аварийно-опасных участках дорог установили дополнительные камеры

Об этом просили сами местные жители
В Курской области на пяти аварийно-опасных участках дорог установили дополнительные камеры

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В Курской области на аварийно-опасных участках дорог установили дополнительные передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Как отмечают в региональном комитете транспорта и автодорог, об этом просили сами местные жители. 

Так, две камеры появились в Тимском районе: на 5-6 км автодороги Тим-Щигры, вблизи деревни Шабановка и на 55-57 км автодороги Лукьяновка-Тим, вблизи села 1-е Выгорное. 

Также на 48-49 км автодороги Рыльск-Коренево-Суджа, возле села Свердликово Суджанского района, на 17-19 км автодороги Тросна-Калиновка-Михайловка-Линец, рядом с деревней Громашовка Железногорского района и на 9-11 км автодороги Обоянь-Суджа-Белая, около села Песчаное Беловского района. 


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