Две жительницы Воронежской области воровали в курских магазинах вещи и деньги

На протяжении нескольких недель они специально приезжали в Курск для совершения краж

Курские полицейские задержали двух жительниц Воронежской области, которые воровали промышляли кражами в магазинах Курска.На протяжении нескольких недель злоумышленницы приезжали в наш регион специально для совершения преступлений. Гастролеры заходили в торговые центры под видом покупателей, но платить за товары не собирались. Их добычей стали четыре женские сумки на общую сумму более 30 тысяч рублей.В одном из торговых центров преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщины входят в павильон в отсутствие продавца, и одна из них забирает из кассовой зоны кошелек с деньгами. Сумма причиненного ущерба в этом случае превысила 6 тысяч.Сотрудники уголовного розыска отследили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Задержали женщин в Воронежской области. Полицейским удалось изъять лишь часть похищенного, остальное злоумышленницы сбыли в родном регионе. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.