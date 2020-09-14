Две жительницы Воронежской области воровали в курских магазинах вещи и деньги
На протяжении нескольких недель они специально приезжали в Курск для совершения краж
На протяжении нескольких недель злоумышленницы приезжали в наш регион специально для совершения преступлений. Гастролеры заходили в торговые центры под видом покупателей, но платить за товары не собирались. Их добычей стали четыре женские сумки на общую сумму более 30 тысяч рублей.
В одном из торговых центров преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщины входят в павильон в отсутствие продавца, и одна из них забирает из кассовой зоны кошелек с деньгами. Сумма причиненного ущерба в этом случае превысила 6 тысяч.
Сотрудники уголовного розыска отследили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Задержали женщин в Воронежской области. Полицейским удалось изъять лишь часть похищенного, остальное злоумышленницы сбыли в родном регионе. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.