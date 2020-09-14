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Под Курском дорогу не поделили два байкера-подростка

Авария произошла в поселке Клюква Курского района

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13 сентября в поселке Клюква Курского района Курской области произошла авария, участниками которой стали два подростка. 

Как рассказали в ГИБДД, примерно в половину третьего часа дня напротив дома № 199 столкнулись мопед «ALPHA DUNLOP» и мотоцикл Иж юпитер-5. Оба транспортных средства ко всему прочему были без государственных регистрационных знаков. Мопедом управлял 14-летний парень, мотоциклом - 15-летний. Мопедист ехал со стороны поселка Маршала Жукова в сторону села Введенское, мотоциклист двигался во встречном направлении. 

В результате этого ДТП оба юных водителя, а также 13-летний пассажир мопеда получили ранения.
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