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Лента новостей / В регионе

На месте сгоревшего кафе в центре Курска построят кукольный театр

Первомайский парк, где находилось кафе, попадает под общий проект перепланировки центральной части города
На месте сгоревшего кафе в центре Курска построят кукольный театр

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На месте сгоревшего кафе "Мимино" в Первомайском парке Курска построят новое здание кукольного театра. Об этом на пресс-конференции по реализации госпрограммы «Комфортная городская среда» сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов. Он пояснил, что парк попадает под общий проект перепланировки центральной части города.

Также в следующем году в Курске благоустроят 50 дворовых и 5 общественных территорий. Планируется завершить работы у Ермошкина озера. Там должны появиться детские и спортивные площадки. В планах также начать благоустройство сквера рядом с домом №2 на Привокзальнойя площади и зоны отдыха на улице 2-я Новоселовка (Стрелецкое озеро).

Что касается этого года, по словам замгубернатора, в регионе в рамках программы «Формирование современной городской среды в Курской области» благоустроят 246 территорий. На это из бюджетов всех уровней выделено около 350 млн рублей. В Курске обустроены скверы на улицах Веспремская, Сонина, Героев 16-й воздушной армии, «Гулливер» на улице Студенческой, мемориальный комплекс «Парк Солянка» на улице Энгельса, парк КЗТЗ и др. За них куряне проголосовали еще в 2018 году. 

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