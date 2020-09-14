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В Курске открылась горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах

Она будет работать по будням до 5 октября
В Курске открылась горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах

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В Курске  Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам организации горячего питания в школах

По телефону: (4712) 58-71-86 родители могут уточнить у специалистов ведомства все интересующие их вопросы. Сотрудники поделятся с мамами и папами рекомендациями по контролю за питанием детей в учебном заведении, расскажут о нормах потребления необходимых для развития организма веществ. 

Горячая линия будет работать до 5 октября по будням с 10 утра до 5 вечера, в пятницу – до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.  

Также можно задавать вопросы специалистам Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который работает круглосуточно: 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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