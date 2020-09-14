Курянка стала суперфиналистом конкурса «Лидеры России» и получила сертификат на 1 миллион рублей
Ольга Ларина - проректор по науке и инновациям ЮЗГУ
Ольга Ларина - проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета, она представляла Курскую область в специализации «Наука». Наставником курянки стала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
В этом году в конкурсе приняли участие более 233 тысяч человек. По итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России.
К слову, наши земляки уже второй год подряд выходят в суперфинал конкурса «Лидеры России», и второй раз подряд это представители ЮЗГУ. В прошлом году в число суперфиналистов вошла декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ Ольга Ворошилова. Сегодня возглавляет Курскую академию государственной и муниципальной службы.
Также победителем конкурса «Лидеры России» становился и заместитель курского губернатора Вячеслав Берзин.