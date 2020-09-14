Курян приглашают на «Чистые игры»
Командные соревнования состоятся во Всемирный День Чистоты - 19 сентября
«Чистые игры» представляют собой командную игру, где участники соревнуются в поисках мусора и артефактов на природной территории, отгадывают экологические загадки, делают фото-чекины и торгуются со "скупщиками мусора" за баллы. Победители эко-соревнований получают призы.
Отмечается, что в этот день десятки тысяч людей по всему миру выйдут на экологические акции. В 45 городах России пройдёт осенний Кубок Чистоты, турнир по «Чистым Играм». В один день состоятся 63 экологические квест-игры с общим онлайн рейтингом.
Для участия в «Чистых играх» необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на сайте проекта. Группа ВКонтакте - Чистые игры - Курск.