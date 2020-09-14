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Курян приглашают на «Чистые игры»

Командные соревнования состоятся во Всемирный День Чистоты - 19 сентября
Курян приглашают на «Чистые игры»

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Экологическое движение ЭкоКурск приглашает курян на «Чистые игры». Командные соревнования состоятся во Всемирный День Чистоты - 19 сентября.  
 
«Чистые игры» представляют собой командную игру, где участники соревнуются в поисках мусора и артефактов на природной территории, отгадывают экологические загадки, делают фото-чекины и торгуются со "скупщиками мусора" за баллы. Победители эко-соревнований получают призы. 

Отмечается, что в этот день десятки тысяч людей по всему миру выйдут на экологические акции. В 45 городах России пройдёт осенний Кубок Чистоты, турнир по «Чистым Играм». В один день состоятся 63 экологические квест-игры с общим онлайн рейтингом. 

Для участия в «Чистых играх» необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на сайте проекта. Группа ВКонтакте - Чистые игры - Курск.
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