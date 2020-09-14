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Руководители курского УМВД взяли под личный контроль расследование кражи голубых елей с проспекта Дружбы

Стражи порядка ждут помощи от курян в раскрытии преступления - свидетелей просят позвонить в полицию

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Руководители курского УМВД взяли под личный контроль расследование кражи голубых елей с проспекта Дружбы, сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий. Высаженные в пятницу деревья неизвестные выкопали в ночь на понедельник. По предварительным подсчетам стоимость ущерба составила более 26 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка ждут помощи от курян в раскрытии преступления - свидетелей просят позвонить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

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