Стражи порядка ждут помощи от курян в раскрытии преступления - свидетелей просят позвонить в полицию

Руководители курского УМВД взяли под личный контроль расследование кражи голубых елей с проспекта Дружбы, сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий. Высаженные в пятницу деревья неизвестные выкопали в ночь на понедельник. По предварительным подсчетам стоимость ущерба составила более 26 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка ждут помощи от курян в раскрытии преступления - свидетелей просят позвонить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.